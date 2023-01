NOLIKTAVA1 Mini noliktavas - kā ietaupīt uz personīgo mantu glabāšanu

"Viens no mūsu uzņēmuma pamatprincipiem jau no pirmās dienas ir bijis sniegt pakalpojumus, kas cilvēkiem ir nepieciešami, un atvieglot viņu dzīvi," stāsta uzņēmuma īpašnieks Ņikita Korovins. "Piemēram, COVID-19 laikā mēs radījām iespēju klientiem attālināti organizēt noliktavas nomas pakalpojumus, parakstot digitālu līgumu."

"Pašlaik galvenā problēma, ar ko saskaras cilvēki, ir inflācija un strauji augošās elektroenerģijas un citu enerģijas avotu cenas. Tāpēc pēdējos četrus mēnešus NOLIKTAVA1 komanda ir strādājusi pie nomas cenas samazināšanas un pieejamāka uzglabāšanas risinājuma mūsu klientiem. Šodien ar lepnumu paziņojam, ka mūsu piedāvājums Latvijas tirgū - mini noliktavas 1,5 m3 - ir viena no pieejamākajām iespējām iznomāt personīgo mantu uzglabāšanas noliktavas. Nomas cena no 5,49 € nedēļā! Jaunajās mini noliktavas var ievietot aptuveni 20 kastes vai 5 lielus koferus, riepu komplektu, sporta inventāru un citus personīgos priekšmetus. Lai uzzinātu vairāk par to, kas ietilpst jaunajās mini noliktavas, apmeklējiet vietni www.noliktava1.lv.