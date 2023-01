Vairs nav nekādu ierobežojumu attiecībā uz bruņojuma piegādi Ukrainai, uzsver Kuleba

“Vieglie tanki un bruņumašīnas no Francijas, bruņutransportieri no ASV un Vācijas, papildu raķešu komplekss “Patriot” no Vācijas, munīcija un daudz kas cits. Vēl jāsagaida ASV paziņojumi par jaunāko palīdzības paketi,” Kuleba raksta savā “Facebook” profilā.