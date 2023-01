Mūziķe un seriāla “Jaunais norm” aktrise Elizabete Balčus izvēlas filmu pēcsvētku laikam

Nemainīgi katru pirmdienu pie skatītājiem nonāk vēl septiņas īpaši atlasītas filmas, taču kopumā filmu cienītāji šobrīd bez maksas var noskatīties jau vairāk nekā 165 dažādu žanru filmas. No šīs nedēļas skatītājiem pieejama asa sižeta filma “Tomb Raider”, kas stāsta par piedzīvojumu meklētājas Laras Kroftas izaicinājumiem, atklājot salu, kur pazudis viņas tēvs Ričards Krofts. Asu izjūtu cienītāji novērtēs filmu “Ben-Hur” par ebreju princi, kurš zaudēja savu titulu un ģimeni, tiekot nepatiesi apsūdzēts nodevībā. Pēc vairākiem verdzībā pavadītiem gadiem viņš atgriežas mājās ar alkām pēc atriebības, taču atmaksas vietā tomēr rod mierinājumu.

Filmu piedāvājumā arī vairākas drāmas, tostarp amerikāņu komēdijdrāma “Barbershop: The next cut”, kas parāda domubiedru spēku ceļā uz pārmaiņām visā tuvējā apkārtnē. Filmā visa vietējās frizētavas komanda saliedējas, kad saprot: lai izglābtu frizētavu un vietējo apkārtni no ļaundariem, ir jārīkojas un jāmaina viss uz labu. Amerikāņu sporta drāmu cienītāji var noskatīties filmu “Creed II” ar Maiklu Džordanu un Silvestru Staloni galvenajās lomās. Tas ir stāsts par boksa smagsvaru čempiona cīņu par uzvaru.