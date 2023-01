Augstas gatavības būvprojektu forsēšana beidzas ar pamatīgām problēmām

Lēmumu par līguma laušanu ar SIA “Būvkore” jau pieņēmusi Nacionālā mākslu vidusskola. Uzņēmums 2021. gada augustā uzvarēja iepirkumā par skolas vienas ēkas pārbūvi (līgumcena 2 987 801 eiro). Arī šīs ēkas pārbūve bija viens no objektiem, ko finansēja no kovidlaika naudas, bet tas iestrēga un izpildīta nav pat trešdaļa. No visa kā darīts pa druskai, kādu laiku daļa ēkas arī stāvējusi bez jumta, stāsta skolā.