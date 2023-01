Otrdienas horoskops: 10. janvāris

Ja radusies kāda sarežģīta situācija, tad uzticies seniem draugiem – viņi palīdzēs ar padomu vai praktiski. Nepastāstītais bieži vien grauž no iekšpuses un ir kā smagums uz sirds. Vajag izrunāties.

Diezgan emocionāli dzīvosi līdzi visam, kas notiek profesionālajā vidē. Izdari to, kas atkarīgs no tevis, bet par pārējo mēģini nesatraukties. Dažkārt situācijas mēdz atrisināties pašas no sevis.