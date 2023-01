ISW norāda uz Ukrainas panākumiem pie Kreminnas

"Kauju kadros ar ģeolokāciju redzams krievu un ukraiņu tanku duelis uz dienvidrietumiem no Kreminnas pie Dibrovas, kas norāda uz to, ka Ukrainas karaspēks, kā šķiet, guvis panākumus meža masīvā uz rietumiem no Kreminnas. Krievijas avoti turpinājuši apspriest Ukrainas izlūkošanas darbības šajā rajonā uz dienvidrietumiem no Kreminnas," norāda ISE analītiķi.