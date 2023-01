Par 2023. gada dzīvotni ir izvēlēta kritala

LDF eksperts Jānis Ķuze skaidro, ka LDF izvēlētā šī gada dzīvotne - kritala - stāsta par to, ka mežā un dabā kopumā nav nekā lieka - tas, ko cilvēki dažkārt uzskata par nevajadzīgu, traucējošu vai neestētisku, patiesībā ir neaizstājams dzīvības avots. Kritalas vēsta par dabas procesiem - par to, kā koks lēnā un ilgstošā procesā atkal kļūst par augsni, šajā laikā nodrošinot mājvietu un barību neskaitāmām citām dzīvām radībām. Vērojot un izpētot kritalu, var izprast mežu kā sistēmu, kurā katram tā elementam ir sava vieta un funkcija. Tāpēc šogad iedzīvotāji aicināti novērtēt un iepazīt kritalas un daudzveidīgo dabas pasauli, kas ar tām saistīta, līdz ar to arī iepazīt un novērtēt dabisku mežu un tā dažādību.