Reidā Liepājā policijas suņi pie virknes skolēnu atrod elektroniskās cigaretes

Kā norāda Šeršņova, pamatojoties uz izglītības iestādes saņemto pieteikumu, vakar likumsargi, veicot pārbaudes deviņās mācību telpās izglītības iestādē, konstatēja 18 pārkāpumus. Galvenokārt uz nepilngadīgajiem jauniešiem norādīja dienesta suņi, taču daži no jauniešiem, ieraugot to, ka likumsargi veic pārbaudes, elektroniskās cigaretes izsniedza labprātīgi.

Kopumā pie nepilngadīgām personām tik atrastas elektroniskās cigaretes un to uzpildes šķidrumi, un divas cigarešu paciņas. VP ir sākti 18 administratīvo pārkāpumu procesi par tabakas izstrādājumu un elektronisko smēķēšanas ierīču vai to uzpildes tvertņu glabāšanu, ja to izdarījis bērns.