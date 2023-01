Atbildot uz prasībām par Covid-19 testiem, Ķīna aptur vīzu izsniegšanu dienvidkorejiešiem un japāņiem

Vīzas tūristiem vai biznesa dēļ netiks izsniegtas, līdz Dienvidkoreja nebūs atcēlusi "diskriminējošos pasākumus" attiecībā uz ieceļošanu Dienvidkorejā no Ķīnas, paziņojumā tīmeklī norādīja Ķīnas vēstniecība Seulā.

Pekina jau iepriekš brīdinājusi, ka spers atbildes soļus pret valstīm, kas pieprasa ceļotājiem no Ķīnas uzrādīt negatīvu rezultātu Covid-19 testam, kas veikts iepriekšējo 48 stundu laikā.

Pasaules Veselības organizācija kritizē Pekinu, ka tā slēpj datus par Covid-19 uzliesmojumu Ķīnā, un vairāk nekā desmit valstis ir ieviesušas jaunus noteikumus ceļotājiem no Ķīnas.

Seula ir samazinājusi avioreisu skaitu no Ķīnas, un pieprasa ceļotājiem no Ķīnas, Honkongas un Makao veikt Covid-19 testu pirms došanās ceļā.

Arī Japāna nolēmusi pieprasīt ceļotājiem no Ķīnas un Makao veikt testu pirms došanās ceļā un ierodoties Japānā. Lidmašīnas no kontinentālās Ķīnas daļas drīkst nolaisties tikai konkrētās lidostās, bet uz reisiem no Honkongas jaunie noteikumi neattiecas.