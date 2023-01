Vegānā āda un tekstils no plastmasas pudelēm: kā padarīt auto patiesi draudzīgu videi?

Ir vairākas iespējas, kā autorūpniecība var samazināt ietekmi uz vidi, taču ražotāji nekļūs “zaļi”, ja daļēji vai pilnībā neatteiksies no iekšdedzes modeļiem un nepāries uz elektriskajiem vai ūdeņraža auto. Taču arī ar to vien nav gana. Jebkura automobiļa izgatavošanai ir nepieciešams vesels materiālu arsenāls, un to nomaiņa pret videi draudzīgākām alternatīvām nav tik vienkārša kā veikalā, kur pircējs plastmasas maisiņa vietā var izvēlēties papīra turzu. Ražotājiem ir jāizveido piegādes ķēdes, jāatrod piemēroti partneri un jānodrošina, ka no jaunajiem materiāliem izgatavoto detaļu kvalitāte saglabāsies arī ekspluatācijas ciklā.