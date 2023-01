Luksuss un ekoloģija: kā tie sadzīvo mūsdienu auto

Foto: Publicitātes foto

Taču ražotājiem izdodas piepildīt klientu vēlmes. “Jā, luksusauto pircējiem svarīga ir izcilība visās jomās, bet nu jau materiālu tehnoloģiskā attīstība ļauj to visu realizēt ļoti augstā līmenī, tāpēc šodien izcila kvalitāte tiešām ir sasniedzama,” pārliecināti saka Raimonds Zandovskis.

Patiesībā šie risinājumi nav radušies tikai šodien. “Piemēram, dabīgais koks BMW interjerā tika izmantots aptuveni līdz 1994. gadam, pēc tam ražotājs pārgāja uz laminātu, kas ne par mata tiesu neatšķīrās no dabīgā koka. Savukārt Jaguar jau vairākus gadus izmanto ādas alternatīvas. Britu ražotājs piedāvā luksusa vilnu, augu izcelsmes materiālus vai materiālus, kas izgatavoti no pārstrādātas plastmasas. Lai gan tie ir videi draudzīgi, kvalitātes latiņa ir ļoti augsta. Videi saudzīgi materiāli ir abpusēji izdevīgs risinājums, jo maksātspējīgie klienti iegūst to, ko vēlas, vienlaikus samazinot ietekmi uz vidi,” skaidro auto eksperts.

Jauns luksusa standarts – otrreizējie materiāli

No ilgtspējas viedokļa, viena no spilgtākajām tendencēm luksusa segmentā ir jaunu, netradicionālu vai pārstrādātu materiālu izmantošana. Agrāk greznības simbols bija āda, bet tagad ražotāji atrod alternatīvas, kas izgatavojamas no jau pārstrādātiem vai vēlāk pārstrādājamiem materiāliem, vai izdomā vēl kādu citu risinājumu. Tā varētu būt vilna, dažādi mākslīgie audumi u.c.