Zilonis trauku veikalā: ko darīt ar elektroauto akumulatoriem?

Pasaulē šāds paņēmiens vairs nav jaunums, un tā realizēšanai ir arī daudzi veiksmīgi piemēri. Viens no tādiem ir bezizmešu enerģijas iekārta, ko izstrādā Jaguar Land Rover un tā partneris Pramac. Tā sastāv no šūnām, kas ņemtas no veciem Jaguar I-PACE litija jonu akumulatoriem. Pašlaik tās tiek montētas no dažādiem demonstrācijas vai izmēģinājumu auto, jo Jaguar elektriskie SUV vēl ir jauni un to akumulatori teicami kalpos vēl ilgi.