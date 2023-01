"Doždj" varētu atgriezties Latvijas apraidē, bet ar vienu nosacījumu

Jautāts, cik reāla ir "Doždj" atgriešanās Latvijas apraidē, NEPLP priekšsēdētājs norādīja, ka to nevar pateikt. "Viņiem ir jāiesniedz dokumenti un mēs vērtēsim," teica Āboliņš, piebilstot, ka padomes lēmums būs atkarīgs no dažādiem faktoriem, tostarp no kompānijas patiesajiem labuma guvējiem un no kompānijas finansiālās situācijas.