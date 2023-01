Harvia pirts krāsnis – karstuma dziednieciskais spēks

Apmeklējot pirti divas līdz trīs reizes nedēļā, par 20% tiek samazināta iespējamība sasirgt ar kardiovaskulārām slimībām, savukārt, darot to biežāk – risks samazināsies līdz pat 60%. Tas skaidrojams ar to, ka pirts apmeklējums stimulē sirds darbību, kā rezultātā to var salīdzināt ar tādu pašu slodzi kā, piemēram, treniņš fitnesa zālē. Karstumā asinsvadi palielinās un sirds darbība kļūst vieglāka, kas palīdz samazināt asinsspiedienu un saglabāt asinsvadu elastību.