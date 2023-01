TVNET no notikuma vietas ⟩ Tiešraide: Jēkabpilī sāk brukt pilsētu aizsargājošais dambis

Strauji applūst Mežrūpnieku iela. Pļaviņu ielas posmā no Dambja ielas līdz Zaļajai ielai, no Zvejnieka ielas līdz Mežrūpnieku ielai, no Daugavkrastiem līdz Bebru ielai slēgta satiksme. Rīgas ielas posmā no Krasta ielas līdz Kuģu ielai ierobežots maksimālais ātrums.