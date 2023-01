Zelenskis: Lietuva ir viena no patiesākajām brīvības aizstāvēm

"Brīvība ir dzīva, kad ir dzīva tās aizstāvēšanas ideja, kad ir cilvēki, kas ir gatavi par to cīnīties. Un tā ir ne tikai retorika, bet reāla rīcība, ko Ukraina nemainīgi redz no Lietuvas puses. Rīcība, kas palīdz mums atbrīvot mūsu pilsētas un ciemus no Krievijas okupācijas, rīcība, kas palīdz aizsargāt mūsu cilvēkus no Krievijas raķetēm un bumbām," sacīja Ukrainas prezidents.