Sejas ādas kopšanas soļi vīriešiem

Pēc struktūras vīriešu āda ir uzbūvēta citādāk nekā sievietēm. Lai gan pamata soļi rūpēm par ādas skaistumu ir līdzvērtīgi, produkti un to sastāvs atšķiras. Par ādas, matu un nagu skaistumu kopumā organismā rūpējas kolagēns, un vīriešiem tā ir par 25% vairāk nekā sievietēm, tāpēc viņu sejas āda noveco manāmi lēnāk. Kolagēns uztur ādā nepieciešamo mitruma līmeni un padara ādu tvirtu. Vīriešiem arī hormona (testosterona) ietekmē tauku dziedzeri darbojas intensīvāk, ražojot vairāk sebuma ādas dabiskā mitruma līmeņa atjaunošanai. Bet līdz ar sebuma pastiprinātu izstrādi saražotās taukvielas uzkrājas porās kopā ar putekļiem, baktērijām un sviedriem, veidojot akni, apsārtumu un iekaisumu uz ādas virsējā slāņa, tāpēc jo īpaši nozīmīga ir ādas attīrīšana rītos un vakaros vai pēc sporta zāles apmeklējuma, kad bijusi izteikta svīšana. Taukainas un problemātiskas ādas kopšanai vīriešiem pieejama plaša spektra vieglas konsistences produkti, kas matēs un mitrinās ādu, bet sausas, jutīgas vai traumētas ādas kopšanai lielāka izvēle būs atrodama dermokosmētikas piedāvājumā aptieku plauktos vai specializētos skaistumkopšanas veikalos.

“Salīdzinoši bieži stiprā dzimuma pārstāvjiem uzsveru, ka dermokosmētika netiek dalīta dzimumos, bet gan noteiktas problemātiskas zonas kopšanai. Nereti priekšstats rodas pretējs, jo produktus biežāk popularizē tieši daiļā dzimuma pārstāves. Arī iepakojuma veidam ir liels spēks – vīrieši priekšroku dod praktiskiem un ērti lietojamiem produktiem tūbiņās vai iepakojumos ar pumpīti. Krēmus bundžiņās izvēlas retāk. Neskatoties uz to, ka vīriešu āda noveco lēnāk, tai ir nepieciešamas rūpes. Ādai patiks produkti ar C vitamīnu, retinolu vai niancinamīdu. Sausas ādas gadījumā mitruma līmeni ādā atgriezīs hialuronskābe, glicerīns, nātrija laktāts vai UREA. Savukārt taukainu ādu mazinās salicilskābe, niacinamīds, zaļā tēja vai tējas koka eļļa,” iesaka Apotheka Beauty kosmētiķe Ieva Strautkalne.

Vīriešu sejas ādas kopšana rītos

Ādas attīrīšana. Ādu no rītiem ieteicams attīrīt no nakts laikā uzkrātajiem sviedriem un ādas atmirušajām daļiņām. Attīrīšanai ieteicams izmantot gēlu vai attīrošās putas. Rozācijas gadījumā vai jutīgai ādai ieteicams izmantot attīrošo pieniņu. Ja āda nav izteikti taukaina, to var attīrīt ar micelāro ūdeni, to noskalojot. Micelāro ūdeni nevajadzētu atstāt uz sejas. Regulāras ādas attīrīšana un mitrināšāna var palīdzēt arī pret ieaugušajiem matiņiem sejas ādā. Attīrot epidermu no atmirušajām ādas daļiņām, tiek attīrītas folikulas, atbrīvojot vietu matam augt pareizā virzienā. Seruma un/vai krēma uzklāšana. Pēc ādas attīrīšanas to nepieciešams pabarot un aizsargāt pret ārējiem agresoriem. Ādas dziļākos slāņus ieteicams mitrināt ar serumu un pēc tam uzklāt mitrinošu krēmu. Ja abu produktu kombinācija ādai ir par “smagu”, pietiks, ja lietosiet vienu no tiem. Ziemas laikā var lietot barojošos krēmus, bet tie vīriešu ādai var nepatikt biezās tekstūras dēļ. Barojošais krēms var pilnībā neuzsūkties ādā, atstājot uz tās lieku krēma kārtiņu. Turklāt biezas konsistences krēmi var aizsprostot poras, izraisot iekaisīgus elementus. Aizsargkrēma pret ultravioleto un zilo starojumu lietošana. Neatkarīgi no gada laika āda saskaras ar dažādiem agresoriem, kas sausina un bojā epidermu jeb ādas virsējo slāni – vējš, saule, lietus, sauss gaiss, ekrāna zilie stari. Agresoru ietekmē ādā tiek saražots papildu sebums tās aizsardzībai, kā rezultātā tā kļūst taukaināka. Ikdienā pēc ādas mitrināšanas ir jāuzklāj ādu sargājoši līdzekļi ar SPF un zilās gaismas aizsargfiltru. Nereti tieši lipīgā un “sajūtiski smagā” kārta attur stiprā dzimuma pārstāvjus no produktu lietošanas, bet šobrīd ir pieejami dažādi vieglas konsistences gēlveida aizsargkrēmi, kas ādu nepadarīs ne lipīgu, ne smagnēju. Reizi vai divas reizes nedēļā ieteicams lietot sejas masku epidermas atjaunošanai vai speciālos skrubīšus dziļākai attīrīšanai. Papildu kopšana parūpēsies par epidermas raga slāņa noārdīšanu un dziļāku mitrināšanu, padarot to veselīgāku.

Vīriešu sejas ādas kopšana vakaros

Ādas attīrīšana. Arī vakaros ādu nepieciešams attīrīt no dienas laikā uzkrātajiem putekļiem, ādas atmirušajām daļiņām, sviedriem un baktērijām. Attīrīšanai ieteicams izmantot gēlu vai attīrošās putas. Rozācijas gadījumā vai jutīgai ādai ieteicams izmantot attīrošo pieniņu. Seruma uzklāšana. Pēc ādas attīrīšanas to nepieciešams mitrināt, lai āda nakts laikā atjaunotos.

Vīriešu sejas ādas kopšana skujoties

Regulāra skūšanās ir traumatiska ādai, jo tiek noskūts gan sejas apmatojums, gan nobriedušās ādas šūnas, atklājot jutīgo un vēl nenobriedušo šūnu kārtu. Tāpēc āda pirms skūšanās ir jāsagatavo, lai to pēc iespējas mazāk traumētu. Neatkarīgi no tā, kāda veida skuvekli izmanto, āda tiek traumēta lielākā vai mazākā apjomā, tāpēc tās pasargāšanai no kairinājuma, iekaisuma un poru aizsprostojuma nepieciešams ievērot šādus ādas kopšanas soļus:

Attīrīt ādu pirms skūšanās, lai ar skuvekli traumētajās ādas zonās neiekļūtu sebums, baktērijas, sviedri un putekļi, kas atrodas uz ādas virsējā slāņa. Mīkstināt ādu un atvērt poras ar siltu kompresi vai ieiet siltā/karstā dušā vai vannā, kur ar tvaika palīdzību tiks panākts vēlamais efekts. Uzklāt skūšanās želeju vai putas uz mitras ādas, tādējādi izvairoties no papildu kairinājuma ādai. Pēc skūšanās uzklāt pēcskūšanās balzamu vai losjonu. Šo produktu sastāvā ir nomierinošas (kliņģerīte, cinka oksīds, kumelīšu ekstrakts) vai atsvaidzinošas vielas (mentols, eikalipts, tējas koka eļļa), kas palīdzēs ādai ātrāk atjaunoties. Uzklāt mitrinošo krēmu papildu ādas aizsardzībai.

“Ja ādai ir tendence uz akni, ieteicams lietot vienreizējos skuvekļus, kas pēc vienas lietošanas reizes ir jāizmet. Šādā veidā ar skuvekli uz ādas netiks pārnestas uzkrātās baktērijas. Ja radies iekaisums, tad ar lokāliem antiseptiskiem līdzekļiem nepieciešams ādu nomierināt,” stāsta Apotheka Beauty kosmētiķe Ieva Strautkalne.

Svarīgi iegaumēt!