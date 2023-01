Foto ⟩ Ragainis: Meklējam iespējas apmānīt Daugavas straumi

Nakts Jēkabpilī pagājusi samērā mierīgi, ūdens līmenis Daugavā nokrities vidēji par 20 centimetriem, tomēr ledus masa nav izkustējusies it nemaz. Ūdens līmeņa samazināšanos Ragainis skaidro gan ar tā aizplūšanu uz zemākām vietām novadā, gan arī to, ka upes aiziešana ir darbu rezultāts. ir piepildījušās zemākās vietas ar ūdeni, kā arī no augšteces ir mazāka ūdens pieplūde. Tikmēr no plūdiem visvairāk cietusi Pļaviņu ielas augšdaļa, Mežrūpnieki.