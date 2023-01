Teju piektdaļa iedzīvotāju ar pašreizējiem uzkrājumiem varētu iztikt ilgāk par sešiem mēnešiem

Paliekot bez regulāriem ienākumiem, ar esošajiem naudas līdzekļiem no trīs līdz sešiem mēnešiem varētu izdzīvot 14% Latvijas iedzīvotāju, savukārt no viena līdz trim mēnešiem - 16% sabiedrības.

Aptaujas dati liecina, ka sievietēm uzkrājums ir mazāks nekā vīriešiem. Paliekot bez regulāriem ienākumiem, ar esošiem uzkrājumiem iztikt ne ilgāk kā vienu mēnesi varētu 17% sieviešu un 15% vīriešu, bet no viena līdz trim mēnešiem - 17% sieviešu un 14% vīriešu.

Vienlaikus "SEB bankas" veiktā aptauja liecina, ka gandrīz ceturtdaļai jeb 24% Latvijas iedzīvotāju vispār nav uzkrājumu, līdz ar to viņi ir pakļauti lielam riskam, paliekot bez regulāriem ienākumiem. Uzkrājumu trūkums ir biežāk sastopams sievietēm (25%), bet retāk - vīriešiem (23%).

Izvērtējot atbildes dažādās vecuma grupās, secināts, ka vislabāk ar uzkrājumu veidošanu sokas vecākai paaudzei - iztikt ilgāk par pusgadu ar pašreizējo uzkrājumu varētu 20% iedzīvotāju vecuma grupā no 50 līdz 59 gadiem un 27% vecumā no 60 līdz 74 gadiem. Savukārt jauniešu vecumā no 18 līdz 29 gadiem vidū vien katram desmitajam ir uzkrājumi, lai iztiktu bez ienākumiem ilgāk par pusgadu.