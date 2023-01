Video ⟩ Starp diviem krastiem

Oktobrī un novembrī no jūras uz nārstošanu Latvijas upēs atgriežas Baltijas laši, foreles, taimiņi un citas zivis. Neticami - pat pēc 800 km gara ceļa no dažādām Baltijas jūras malām nārstojošās zivis atgriežas tieši savā dzimtajā upē, dažkārt tikai dažu metru attālumā no vietas, kur dzimušas.