"Aiz priekškara": Kremļa ideologi ceļ jaunus simbolus par "uzvaru" kara laukā

Jāteic, ka propagandistu runās valdīja zināms sajukums, kas gan nav pirmā reize. No vienas puses, tika noliegts, ka šāds trieciens pa dzīvojamo māju no Krievijas puses bijis, no otras, tika stāstīts, ka vainīgs ne jau šāvējs, bet tie, kas to "izprovocēja".