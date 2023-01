Video ⟩ "Bērnam palūdza neapmeklēt nodarbības, jo viņš ir no Ukrainas." Bēgle Daugavpilī saskaras ar agresiju

Daugavpilī kāda Ukrainas bēgles ģimene saskārusies ar necieņu un pat agresiju no vietējiem iedzīvotājiem. Bērns vairs neapmeklē nodarbības, jo treneris esot teicis, lai nenāk, jo ģimene ir no Ukrainas. Savukārt darbā sieviete saņemot pazemojošu algu – vien divus eiro dienā. Tikmēr pašvaldībā norāda – nekādas sūdzības no Ukrainas pilsoņiem nav saņemtas – ne pēdējā laikā, ne arī tad, kad sākās karš, vēsta lsm.lv.