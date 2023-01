VIDEO ⟩ Smagā avārija pie Salaspils: BMW vadītājs "lido" reibumā un pēc sadursmes tiek izmests no auto

"Mēs mierīgi braucām pa vienu no joslām, bet pa otru viņi "lidoja", apdzina mašīnu un nepaspēja iegriezt atpakaļ. Ātrums bija liels. Kā atzinās, abi bija iedzēruši. Viņi "ienesās" mūsu auto aizmugurē, viņus sameta, viņi atsitās pret aizsargbarjeru, šoferi izmeta ārā no mašīnas. Savukārt blakussēdētāju, kurš arī nebija piesprādzējies, no mašīnas neizmeta," stāstīja kravas automašīnas vadītājs Vladimirs.