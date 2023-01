Krievu savienība aizvien nesaņems valsts finansējumu

Saskaņā ar 14.Saeimas vēlēšanu rezultātiem valsts budžeta finansējumu no 2023. līdz 2026.gadam ir tiesīgas saņemt 13 partijas un to apvienības. Valsts budžeta finansējumā politiskajām partijām un to apvienībām šogad plānots sadalīt 5 888 209 eiro.