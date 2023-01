Baidena mājās atrasti vēl vairāki slepeni dokumenti

Slepeni dokumenti no laika, kad Baidens bija ASV viceprezidents, pirmo reizi tik atklāti pērn institūtā, kas saistīts ar prezidentu, un pēc tam vēl citi slepeni dokumenti tika atrasti Baidena mājās Delavērā. Dokumentus atrada Baidena advokāti, kas par to informēja Nacionālo arhīvu un Tieslietu ministriju.

Daļa no materiāliem ir no laika, kad Baidens bija senators, un daļa no laika, kad viņš ieņēma viceprezidenta amatu, atklāja Bauers, piebilstot, ka ministrija tālākai izpētīšanai savākusi arī piezīmes, ko Baidens ar roku rakstījis laikā, kad bija viceprezidents.