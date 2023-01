Lielbritānijas karaļa Čārlza III kronēšana: zvaigžņu koncerts un ielu pikniks

Nedēļas nogale sāksies ar pašu kronēšanas rīta dievkalpojumu - sestdien, 6. maijā Vestminsteras abatijā, kur Kenterberijas arhibīskapa vadītā reliģiskā ceremonijā tiks kronēts gan karalis, gan konsorte karaliene. Atšķirībā no karalienes Elizabetes II kronēšanu, kas ilga 3 stundas un to klātienē vēroja 8000 cilvēku - Čārlzam procesija ilgs vienu stundu, un to apmeklēs aptuveni 2000, liecina People. "Karalis saīsināja lielu daļu no kronēšanas ceremonijas, atzīstot, ka pasaule pēdējo 70 gadu laikā ir mainījusies," rakstīts izdevumā.