Video ⟩ Minimālo ienākumu sliekšņu pārskatīšana un citi aktuāli jautājumi

Abas izvēles pēc būtības nenovērstu trūkumus - minimālo ienākumu sliekšņus piesaistīt konkrētam sociālekonomiskajam rādītājam, lai nodrošinātu to adekvātumu attiecībā pret reālo sociālekonomisko situāciju valstī, kā arī nodrošināt regulāru to pārskatīšanu, kā arī neatbilstu minimālo ienākumu sliekšņu ieviešanas mērķim, uzsver LM.

Likumprojekts paredz noteikt GMI slieksni, trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni, paredzot, ka GMI ir 20% apmērā no ienākumu mediānas, trūcīgās mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 50% apmērā no ienākumu mediānas. Savukārt maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni katra pašvaldība ir tiesīga noteikt ne augstāku kā 80% apmērā no ienākumu mediānas, bet ne zemāku par trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksni.