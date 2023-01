Trīs biežāk nosauktās veselības problēmas skar katru trešo Latvijas iedzīvotāju

Salīdzinot ar 2021. gada Mana aptieka & Apotheka Veselības indeksa pētījuma rezultātiem, pērn no 30 % līdz 41 % pieaudzis to cilvēku skaits, kuri savu veselības stāvokli vērtē kā sliktu. Ja vēl 2021. gadā savu veselību kā labu novērtēja 69 % respondentu, gadu vēlāk šis skaitlis jau saruka par 12 % un vairs tikai 57 % respondentu atbildēja, ka viņi par veselību nesūdzas. Analizējot jaunākos pētījuma datus, redzams, ka būtiski veselības pašvērtējums krītas pēc 45 gadu vecuma un biežāk par veselības problēmām sūdzas sievietes. Pērn veiktajā pētījumā 83 % no visām aptaujātajām sievietēm un 78 % no aptaujātajiem vīriešiem norādīja, ka viņiem ir bijušas kādas veselības problēmas.