Ginekoloģe izstāsta visu, kas tev jāzina par menstruācijām un atbilstošu higiēnu

Menstruācijas ir notikums, ar kuru sievietēm un jaunietēm jārēķinās katru mēnesi no aptuveni 12-13 gadu vecuma līdz pat 55 gadiem. No vienas puses - regulāras menstruācijas ir norāde, ka sievietes reproduktīvā jeb dzimumsistēma funkcionē pareizi, no otras puses šī normālā un fizioloģiskā asiņošana var radīt neērtības, it īpaši, ja netiek izvēlētas pareizas higiēnas preces menstruāciju laikā.