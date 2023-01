Augstākās izglītības bāzes finansējums IZM budžeta plānā nav pietiekams

Viens no galvenajiem budžeta mērķiem augstākajā izglītībā ir tenūras profesūras izveidošana. Kopēji tenūras ieviešanai plānots ieguldīt 3 miljonus eiro no valsts budžeta finansējuma, papildus tam vairāk nekā 14 miljoni eiro nāks no Eiropas Savienības fondiem, bet vairāk nekā 7 miljoni eiro - no Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma.