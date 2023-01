Zelenskis: Putins nav nekas, sarunu ar viņu nebūs

"Es negribu karot Krievijas teritorijā. Es vienkārši gribu, lai viņi iespējami drīzāk izbeidz karu un aiziet no mūsu valsts. Es varu jums droši pateikt - ja viņi aizies no mūsu valsts, karš beigsies. Lūk arī viss," sacīja Ukrainas prezidents.

"Viss ir atkarīgs no tā, cik lielā mērā mēs spēsim viņus atturēt. Austrumos viņi virzās uz priekšu un zaudē daudz cilvēku. Tas vienkārši ir neticams skaits. Viņiem par to nospļauties. Viņi savus cilvēkus neskaita. Tas ir fakts. Mēs viņu cilvēkus skaitām. Bet mums nav precīzu skaitļu. Viņu pusē upuru ir krietni vairāk. Bet, izejot no tā, ko mēs esam redzējuši un saskaitījuši, viņu pusē ir tūkstošiem kritušo, viņi vienkārši tos pamet," sacīja Zelenskis.