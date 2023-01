Iekļaujoša un mūsdienīga darba vide - DNB servisa centra ikdiena jau 10 gadus

Šo gadu laikā esam izauguši no 55 cilvēku komandas līdz pat 300 šobrīd mūsu kolektīvā esošiem, jaudīgiem speciālistiem. Balansējot starp Latvijas kultūru un Norvēģijas darba vidi, esam spējuši uzbūvēt Lean darba vidi un kultūru, kas nodrošina psiholoģiski drošu un atvērtu darba mikroklimatu. Šo vidi novērtē mūsu darbinieki, ņemot vērā to, ka komandā strādā daudzi ilgtermiņa darbinieki, kuri turpina strādāt sešus un vairāk gadus.

Mūsu kolektīvs šobrīd ir gados jauns un dinamisks – vidējais vecums tikai nedaudz pārsniedz 30 gadu robežu. Lai gan esam jauni, jāņem vērā mūsu darbinieku izaugsmi – aptuveni 80% no vadošos amatos esošajiem komandas biedriem servisa centrā ir ilggadēji uzņēmuma darbinieki, kuri savu izaugsmi piedzīvojuši tieši mūsu organizācijā. Tieši tikpat daudz - 80% darbinieku pie mums strādā piecus un vairāk gadus. Ņemot vērā to, ka mūsu vadītāji un eksperti ir auguši no speciālistu amatiem, mūsu prioritātes ir skaidras - esošo darbinieku attīstība, labbūtība un izaugsme.