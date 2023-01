Bulgārijas bruņojums Ukrainai piegādāts caur starpniekvalstīm, apejot prokrievisko spēku pretestību

"Esmu pateicīgs, ka citas NATO un Eiropas Savienības valstis saprata, ka mums ir šī munīcija. Viņi pirka to Bulgārijā un bez maksas nodeva Ukrainas armijai. Tā bija vislabākā kombinācija. No vienas puses, mēs varējām dot lielu ieguldījumu palīdzībā Ukrainas armijai. No otras puses, Ukrainas tauta nemaksāja daudz vai nemaksāja vispār. Un treškārt, nebija tieša eksporta no Bulgārijas uz Ukrainu, kas apmierināja mūsu koalīcijas partnera prasību," skaidroja Petkovs.