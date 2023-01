No sestdienas atļauts atrasties uz trīs Rīgas ūdenstilpju ledus

Uz ledus atrasties drīkst Ķīšezerā, posmā no Ostas prospekta 11D līdz Cimzes ielai 12, bet ne tālāk par 50 metrus no krasta, Strazdupītē, posmā no Brīvības gatves 417A līdz Vidzemes alejai 3, kā arī Juglas kanāla līcī pie Jaunciema ielas 4A, bet aizliegts atrasties 170 metru attālumā no ietekas Juglas kanālā.