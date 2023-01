Pirms sankciju spēkā stāšanās Latvijā uzņemti vairāki kuģi ar degvielu no Krievijas

Rīga nav izņēmums. Jūras satiksmes datu bāze "Marine Traffick" rāda, ka tankkuģi no Krievijas ostām dodas uz Poliju, Vāciju, Nīderlandi un citām ostās. Līdz karam aptuveni puse no Eiropas dīzeļa importa nāca no Krievijas. Izdevums "Politico" ziņoja, ka, gatavojoties aizlieguma spēkā stāšanās datumam, jau decembrī dīzeļa imports Eiropas reģionā sasniedza rekordu. Vairāk nekā trešā daļa no tā nāca no Krievijas. Naftas termināļi veido krājumus, baidoties, ka februārī degvielas pēkšņi sāks trūkt.