Noskaidrots, cik stundas dienā pavadām telefonā

Uzņēmums šādu aptauju veicis arī 2019.gadā, un, salīdzinot tās datus ar 2022.gada decembrī iegūtajiem rezultātiem, secināts, ka par 46% pieaudzis to iedzīvotāju skaits, kas telefonu lieto 3 – 4 stundas dienā, par 73% palielinājies to cilvēku daudzums, kas lieto 5 – 7 stundas dienā, bet 86% – kas lieto vairāk nekā 7 stundas dienā.

Atbilstoši jaunākajiem rezultātiem vien 4% respondentu telefonu dienā lieto mazāk nekā stundu, 22% dienā to izmanto 1-2 stundas, 41% - 3 līdz 4 stundas, 19% - 5 līdz 7 stundas, bet 13% - vairāk nekā 7 stundas.

Tostarp visvairāk cilvēki vēlas mainīt paradumu ilgu laiku pavadīt telefonā pirms gulētiešanas (57%), tālāk seko vēlme samazināt to laiku, kas tiek pavadīts spēlējot spēlītes vai sēžot sociālajos tīklos (42%), kā arī atteikties no ieraduma pirmo aplūkot telefonu, no rīta pamostoties (36%), un pārbaudīt telefona ziņojumus arī tad, ja neko konkrētu negaida (29%). Tāpat cilvēki vēlas mainīt paradumu ēst un paralēli pavadīt laiku telefonā.