Dejus: uzticīgi spēj būt tikai ļoti garlaicīgi vīrieši. Ja vīrs mani krāptu, tad lai gudri un es to neuzzinu!

Uz Valda Meldera jautājumu, vai, viņasprāt, vīrietis ir spējīgs būt uzticīgs mūža garumā, Sanda atbild: "Jā, ja tas vīrietis ir ļoti garlaicīgs. Interesants vīrietis to nespētu, un es ļoti ceru, ka viņš nekad to arī sev nenodarīs."

Bīstamākā no neuzticībām nav sekss: "Bīstamāk būtu, ja viņš viņu vestu uz teātri, - tas gan būtu ļauni!"

Sanda esot gatava arī akceptēt neuzticību no sava laulātā drauga puses, ja tas ir izklaides dēļ, bet ar vienu noteikumu – ja viņš to izdara pietiekoši “gudri”, tā, lai viņa par to neuzzinātu.