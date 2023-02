Trešdaļa no NVA stāvlaukumos esošajiem spēkratiem ir konfiscēti no dzērājšoferiem

Stāvlaukumos kopumā var novietot aptuveni 850 transportlīdzekļus un līdz 27.janvārim tajos atradās 663 automašīnas no kurām 32% ir nodotas glabāšanā par braukšanu reibumā.

Turklāt tiek konfiscēts transportlīdzeklis, ja īpašnieks to vadījis stiprā reibumā vai atteicies no apreibinošo vielu klātbūtnes organismā pārbaudes. Gadījumos, ja reibumā vadītais transportlīdzeklis pieder citai personai, tad no vainīgās personas piedzen pilnu vai daļēju šī transportlīdzekļa vērtību.