Miljardieris Pjotrs Avens decembrī uzturējies Latvijā

Pjotrs Avens ir viens no Vladimira Putina tuvākajiem oligarhiem. Viņš ir nozīmīgs "Alfa Group" akcionārs, tajā ietilpst viena no lielākajām Krievijas bankām "Alfa Bank". Avens bijis to 50 mit bagātoKrievijas uzņēmēju lokā, kuri regulāri tikās ar Kremļa saimnieku, tai skaitā pagājušā gada 24. februārī.