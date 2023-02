Vides aizsardzība jeb kā varam kļūt dabai draudzīgāki

Dabas piesārņošana rada būtiskus draudus mūsu veselībai. Piemēram, smogs var veicināt onkoloģisko slimību attīstīšanos plaušās, savukārt ūdenstilpēs esošās baktērijas, vīrusi un citi mikroorganismi, kas izraisa dažādas slimības galvenokārt veidojas tieši no sadzīves atkritumiem. Mazattīstītākajās valstīs no piesārņota ūdens izraisītām slimībām ik dienas mirst ap 13 000 cilvēku un vairāk kā puse no tiem ir bērni vecumā līdz 5 gadiem.