Dzērājšoferiem konfiscētos auto VID bez atlīdzības varētu nodot Ukrainai

Jaunzemai sākotnēji uzdots jautājums, vai pašreizējā transportlīdzekļus atsavināšanas sistēma ir optimāla. Uz to VID vadītāja atbildēja: "Sistēma ir izveidota caurspīdīga, visas mašīnas tiek pārdotas par tirgus cenu."

Turklāt tiek konfiscēts transportlīdzeklis, ja īpašnieks to vadījis stiprā reibumā vai atteicies no apreibinošo vielu klātbūtnes organismā pārbaudes. Gadījumos, ja reibumā vadītais transportlīdzeklis pieder citai personai, tad no vainīgās personas piedzen pilnu vai daļēju šī transportlīdzekļa vērtību.