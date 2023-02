Rīgā ugunsgrēkā gājis bojā cilvēks

Tāpat trešdienas vakarā glābēji steidzās uz Līvānu novada Rudzātu pagastu, kur trīsstāvu dzīvojamā mājā dega pagrabs 30 kvadrātmetru platībā. Pirms VUGD ierašanās no mājas pašu spēkiem evakuējās 52 cilvēki. Viens cilvēks ugunsgrēkā cieta un tika nodots mediķiem.

Trešdienas vakarā saņemts izsaukums uz Raiņa ielu Jūrmalā, kur divstāvu dzīvojamās mājas pirmā stāva dzīvoklī dega sadzīves mantas trīs kvadrātmetru platībā. Pirms VUGD ierašanās no mājas evakuējās septiņi cilvēki.

Ugunsdzēsēji no pirmā stāva degošā dzīvokļa izglāba vienu cilvēku un no otrā stāva tika izglābti četri cilvēki - divi ar glābšanas masku palīdzību izvesti no sadūmotām telpām un divi caur logu izvesti pa izbīdāmām kāpnēm. Notikuma vietā izglābts arī kaķis.