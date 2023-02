Krievijas Tūrisma operatoru asociācija: sankciju ietekmē sagruvusi visa tūrisma nozare

Krievijas nacionālā lidsabiedrība "Aeroflot" no 2022.gada marta pārtrauca visus ārvalstu reisus, bet pēcāk pakāpeniski atjaunoja lidojumus uz valstīm, kurus Maskava uzskata par draudzīgām.

Pirms pandēmijas tūristi no Ķīnas sastādīja aptuveni 30% no visiem tūristiem, kas apmeklēja Krieviju. Taču 2022.gadā Krieviju apmeklēja tikai 842 tūristi no Ķīnas.