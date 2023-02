"ABLV Bank" krimināllietu par 2,1 miljarda eiro legalizēšanu lūdz skatīt slēgtās tiesas sēdēs

Prokuratūras ieskatā organizētās grupas radītās un noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanai izveidotās infrastruktūras ietvaros laikā no 2010.gada 1.maija līdz 2018.gada 15.februārim tika legalizēti citu personu ārvalstīs noziedzīgi iegūti finanšu līdzekļi ne mazāk kā 263 538 182 eiro un 1 948 641 578,65 ASV dolāru apmērā.

Bernis aģentūrai LETA uzsvēra, ka nepiekrīt nevienai no lietā uzrādītajām apsūdzībām, un izteica aizdomas, ka šī lieta ir politiski motivēta. Viņš norāda, ka banka attīstīta 25 gadu garumā, kļūstot par vienu no svarīgākajiem tirgus spēlētājiem, bet īpašnieki piespiesti to likvidēt.