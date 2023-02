Lielo Filmu festivāls strauji tuvojas noslēgumam. Filmas, kas tev jāpagūst noskatīties!

Piedāvājumu papildina arī filmas asāku izjūtu cienītājiem. Viena no tām ir otrā daļa šausmu filmai “The Conjuring”, kas atklāj nākamo no izmeklētāju Eda un Loreinas Vorenas lietu failiem. Filmā izmeklētāji dodas uz Londonu, lai palīdzētu mātei un viņas četriem bērniem atbrīvoties no ļaunā gara, kurš ir iemiesojies ģimenes mājā. Filmas režisors ir Džeims Vans, kurš režisējis arī filmas “Ātrs un bez žēlastības 7”, “Astrāls”, “Astrāls: 2.nodaļa” un “Zāģis”. Patiess spoku stāsts par Enfīldas poltergeistu, kas liks palēkties no bailēm ne vienu reizi vien!