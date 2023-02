Vietām Latvijā apledojums apgrūtina braukšanas apstākļus

Apgrūtināti braukšanas apstākļi pa valsts galvenajiem autoceļiem ir Daugavpils un Rēzeknes apkārtnē, kā arī uz Vidzemes šoseja (A2) posmā no Vangažiem līdz Līgatnei, uz Valmieras šoseja (A3) posmā no Vidzemes šosejas līdz Braslas tiltam, uz Daugavpils (A6) un Kokneses (P80) šosejām posmos no Rīgas apvedceļa līdz Skrīveru pagriezienam, uz Liepājas šoseja (A9) posmā no Apšupes krustojuma līdz Bikstiem, uz ceļa Tukums-Jelgava (P98) posmā līdz Apšupes krustojumam un uz Ventspils šoseja (A10) posmā no Kūdras līdz Strazdei