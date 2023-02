Pāreja uz mācībām latviešu valodā var kalpot par pamatu diskriminācijai, secina ANO ziņotāji

OHCHR tīmekļvietnē skaidrots, ka grozījumu mērķis ir līdz 2025.gada septembrim pāriet uz mācībām latviešu valodā. No šī gada 1.septembra mācības valsts valodā tiks īstenotas 1., 4. un 7. klasē, no 2024.gada 1.septembra - 2., 5. un 8. klasē, no 2025.gada 1.septembra - 3., 6. un 9. klasē.