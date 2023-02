Video ⟩ Medijs izpētījis, ka iedzīvotāji nepamatoti maksā par siltumenerģiju; "Rīgas Siltums" to noliedz

“Forbes” uzskata – "Rīgas siltums", neievērojot likuma prasību, iepirkumu veic tikai par 20% no iepērkamā apjoma, nav arī cenu atklātības. Žurnāls rakstīja: "Pretēji Enerģētikas likuma 49. panta otrajā daļā noteiktajam pienākumam ievērot ekonomiskā pakāpeniskuma principu, "Rīgas siltums" iepirkumu veica tikai par 20% no nepieciešamās enerģijas jeb 18 361 MWh, tādējādi nenodrošinot ne atklātību cenu jautājumā, ne iespēju privātiem piegādātājiem piedalīties iepirkumā par visiem 93 000 MWh."

"Nē, noteikti noteikti tā nav. Jo mēs esam veikuši aprēķinus, kas būtu, ja mēs nopirktu no visiem neatkarīgajiem ražotājiem par tarifu cenu. Mēs nenopirkām par tarifu cenu, mēs nopirkām no piedāvājuma, kas bija ar atlaidēm, kas ir mazāks par neatkarīgo piegādātāju tarifu. Un, ja mēs no visiem būtu nopirkuši par tarifu cenām, mēs būtu samaksājuši vairāk, nekā mēs maksājam šajā nedēļā – par 247 000 eiro," skaidroja "Rīgas siltuma" valdes loceklis Raivis Elliņš, norādot, ka šī summa būtu jāmaksā vēl virs minētajiem 785 000 eiro.