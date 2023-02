Aiz priekškara: Starp Krievijas "likumīgiem mērķiem" esot arī Vācijas augstākās amatpersonas

Savukārt Zelenski, kurš tradicionāli tiek dēvēts par narkomānu un kokaīna šņaucēju, dažādi pašpasludināti politologi salīdzināja ar asiņainiem Eiropas diktatoriem. Traģikomiski izskanēja apgalvojumi, ka tādi despoti kā kādreizējais Rumānijas Komunistiskās partijas ģenerālsekretārs Nikolaje Čaušesku, kuram 1989.gadā tika piespriests nāvessods par masu slepkavībām un Dienvidslāvijas Komunistu savienības ģenerālsekretārs Josips Brozs Tito uz Zelenska fona esot vien "nevainīgi jēriņi". Atsevišķi propagandas raidījumu dalībnieki Zelenski salīdzināja ar Gorbačovu, kurš pašrocīgi esot iznīcinājis savu valsti - PSRS. Tagad to pašu ar Ukrainu darot Zelenskis. Kvēli nīstā "nacista" Zelenska salīdzināšana ar Gorbačovu tikai apliecina to, ka ideoloģiski Krievija pietuvinās Padomju Savienībai un to uzlūko kā vienu no savas vēstures apogejiem.