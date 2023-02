Vai Latvija ir viena no korumpētākajām ES?

Latvija esot viena no korumpētākajām valstīm Eiropas Savienībā – to kādā video stāsta pazīstams dezinformators, kas regulāri veido maldinošu saturu par dzīves apstākļiem Latvijā. Viņa apgalvojums nav pamatots. Lai gan korupciju izmērīt un salīdzināt nav viegli, pēc pētnieku aplēsēm Latvija šai ziņā nav no sliktākājām valstīm ES.